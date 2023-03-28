На сайте президента Украина Владимира Зеленского появилась петиция о запрете применения боеприпасов с объединенным ураном.

Жители страны требуют запретить применение подобных снарядов, которые украинским боевикам планирует передать Великобритания.

В тексте петиции утверждается, что использование подобных снарядов является преступлением против человечества и планеты.

На данный момент петиция собрала несколько десятков подписей, для рассмотрения ее президентом необходимо собрать 25 тыс. голосов.