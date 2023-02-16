Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что по итогам СВО Россия будет демонтирована и от нее будут отторгнуты территории.
Данилов подчеркнул, что киевский режим не намерен отдавать свои территории, а вот России придется их отдать.
"В противном случае она будет представлять угрозу не только для нашей страны, но и для всего мира", — отметил представитель режима.
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