Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что по итогам СВО Россия будет демонтирована и от нее будут отторгнуты территории.

Данилов подчеркнул, что киевский режим не намерен отдавать свои территории, а вот России придется их отдать.