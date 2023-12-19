Военный эксперт Эллиот Акерман сообщил в своей статье для издания Time о том, что США не собирается поставлять на Украину оружие повышенной мощности. Достаточное количество оружие уже прибывает в адрес Киева, однако оно не настолько хорошее, чтобы Киев мог одержать победу в происходящем конфликте, говорится в публикации.
- Решительную поддержку, вероятно, вовсе не планировали оказывать, - сообщает Акерман в статье.
Как считает эксперт, правительство Запада нуждается в стабильной обстановке в РФ. Не исключено, что задержка финансирования Украины от Запада вызвана и этими обстоятельствами в том числе.
Исследователи опровергли связь использования гаджетов детьми с развитием аутизма
Исследование, проведенное израильскими учеными университета Ариэля и опубликованное в Journal of the American Medical Association (JAMA), опровергло связь между длительным использованием гаджетов детьми и развитием аутизма.
Члены ЕС допускают провальные результаты НАТО из-за помощи Украине
Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на анонимные источники.
Ученые создали прибор для ускорения роста семян
Прибор для ускорения роста семян, разработанный молодыми учеными университета "Сириус", облучает растительные ткани разными спектрами света. Компактная конструкция с восьмью спектрами света и настраиваемым временем облучения от 1 секунды до 36 часов позволяет изучать влияние световых спектров на развитие растений и ускорять прорастание семян.
В слизистой носа ученые обнаружили новый антибиотик
Новый антибиотик "эпифадин", обнаруженный в слизистой носа человека, представляет собой перспективное открытие, сделанное немецкими учеными из Тюбингенского университета. Молекула эпифадина производится штаммами бактерий Staphylococcus epidermidis, населяющими слизистую оболочку носа.