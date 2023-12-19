Военный эксперт Эллиот Акерман сообщил в своей статье для издания Time о том, что США не собирается поставлять на Украину оружие повышенной мощности. Достаточное количество оружие уже прибывает в адрес Киева, однако оно не настолько хорошее, чтобы Киев мог одержать победу в происходящем конфликте, говорится в публикации.

- Решительную поддержку, вероятно, вовсе не планировали оказывать, - сообщает Акерман в статье.

Как считает эксперт, правительство Запада нуждается в стабильной обстановке в РФ. Не исключено, что задержка финансирования Украины от Запада вызвана и этими обстоятельствами в том числе.