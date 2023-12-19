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«Вы проиграете»: Американский офицер возмущен непрофессиональными действиями украинской армии
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  • Опубликована сегодня в 9:29

«Вы проиграете»: Американский офицер возмущен непрофессиональными действиями украинской армии

Бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан 1-го ранга Гарри Табах уверен, что Украина не способна правильно распределять выделяемые Западом средства. Причина - отсутствие опыта и знаний даже азов стратегии. Свое мнение офицер озвучил в интервью украинским СМИ.

- Ваши специалисты, не понимающие даже базовых вещей, ни одной книжки военной не прочли, - говорит Табах. - Ну, дадим мы вам эти деньги. Дальше что?

Военный уверен, надежды, возлагаемые на военную помощь от Запада, беспочвенны и бессмысленны. Он уверен, что финансирование не даст нужного эффекта и необходимые виды вооружения не будут закуплены только из-за безграмотности руководства.

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