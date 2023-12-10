Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказался в социальной сети по поводу отношений США и Украины. По его словам, американцы готовы «сжечь Украину дотла» из-за постоянной необходимости финансирования.
- СМИ наконец-то осознают, что для марионетки Вашингтона все кончено и что США скоро откажутся от нее и сожгут дотла, - подчеркнул политик в своем сообщении.
Также он выразил уверенность в том, что в США растут недовольства по поводу финансовых вложений в вооружение Украины. Американцы не согласны с многомиллиардными тратами. Филиппо напомнил, что такой исход событий он прогнозировал еще полтора года назад, однако столкнулся лишь с оскорблениями.
Медведев: слова Шольца о прекращении поставок газа в ФРГ – ложь
Замруководителя Совбеза написал свое мнение на собственной странице в одной из соцсетей.
Захарова: приостановка зерновой сделки не стала катастрофой
Возобновить процессы станет возможным только после снятия с России санкций
Стало известно, что более 25% россиян в новогодние праздники выражают желание просто поесть и поспать
Более 25% россиян в новогодние праздники выражают желание просто поесть и поспать, в то время как 47% планируют провести их в кругу семьи, по данным опроса OneTwoTrip. А также 12% россиян намерены посвятить 10-дневные выходные пересмотру "Гарри Поттера".
"Яндекс" - единственный представитель России в рейтинге мировых лидеров развития ИИ
"Яндекс" - единственная российская компания в мировом рейтинге развития искусственного интеллекта (ИИ). По исследованию Epoch AI и Массачусетского технологического института, Google, OpenAI и Meta оказали наибольший вклад в развитие ИИ.