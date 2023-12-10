Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказался в социальной сети по поводу отношений США и Украины. По его словам, американцы готовы «сжечь Украину дотла» из-за постоянной необходимости финансирования.

- СМИ наконец-то осознают, что для марионетки Вашингтона все кончено и что США скоро откажутся от нее и сожгут дотла, - подчеркнул политик в своем сообщении.

Также он выразил уверенность в том, что в США растут недовольства по поводу финансовых вложений в вооружение Украины. Американцы не согласны с многомиллиардными тратами. Филиппо напомнил, что такой исход событий он прогнозировал еще полтора года назад, однако столкнулся лишь с оскорблениями.