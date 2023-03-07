Продолжается саботаж по поводу зерновой сделки: на этот раз от информационного агентства Reuters стало известно, что Украина ведет переговоры по продлению вышеуказанного соглашения без участия России.
«Украина начала с партнёрами онлайн-переговоры, которые направлены на то, чтобы Киев мог продолжать поставлять зерно на мировые рынки»
Стоит отметить, что ранее МИД РФ заявило о безрассудном поведении со стороны США и других стран, которые пытаются возобновить "работу" сделки, что априори невозможно без непосредственного обсуждения этого вопроса с Россией.
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