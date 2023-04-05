Состоялась встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и его польским коллегой Анджеем Дудой, где лидер киевского режима заявил о скором отсутствии любых границ между двумя государствами.

"В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ - политических, экономических и - что очень важно - исторических"

Зеленский также прокомментировал, как прошла встреча с Дудой, назвав это "встречей соседей, знакомых, партнеров, друзей".

Президент Польши, в свою очередь, наградил лидера Украины высшей госнаградой страны - орденом Белого Орла.