Позиции ВСУ в Часовом Яре подвержены мощному удару со стороны российских войск, в результате которого уничтожены два батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом сказано в Telegram-канале "Военная хроника".
Также сообщается о гибели во время авиаудара командира 1-го десантно-штурмового батальона ВСУ Андрея Луканюк, чье подразделение, возможно, причастно к расстрелу российских военнопленных в селе Макеевка в 2022 года.
Напомним, что с 1 марта текущего года украинские войска отходят из Артёмовска (Бахмута) именно в отдальненные уголки Часового Яра.
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