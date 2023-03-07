Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.03.2023 : 75,4577
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.03.2023 : 80,5496
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 19:42

Два батальона ВСУ в Часовом Яре уничтожены российскими войсками

Позиции ВСУ в Часовом Яре подвержены мощному удару со стороны российских войск, в результате которого уничтожены два батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом сказано в Telegram-канале "Военная хроника".

Также сообщается о гибели во время авиаудара командира 1-го десантно-штурмового батальона ВСУ Андрея Луканюк, чье подразделение, возможно, причастно к расстрелу российских военнопленных в селе Макеевка в 2022 года.

Напомним, что с 1 марта текущего года украинские войска отходят из Артёмовска (Бахмута) именно в отдальненные уголки Часового Яра.

Мир

МИД Швеции: после вступления в НАТО государство не будет размещать у себя ядерное оружие

Также не будет постоянных военных баз альянса в мирное время

Читать полностью

ООН: Гутерриш прибыл на Украину

В скором времени он встретился с главой государства Владимиром Зеленским и обсудит с ним вопрос о продлении зерновой сделки

Читать полностью

Общество

В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов

Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий

Читать полностью

Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Однако смартфоны iPhone продолжают принимать

Читать полностью

Новости