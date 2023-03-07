Позиции ВСУ в Часовом Яре подвержены мощному удару со стороны российских войск, в результате которого уничтожены два батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом сказано в Telegram-канале "Военная хроника".

Также сообщается о гибели во время авиаудара командира 1-го десантно-штурмового батальона ВСУ Андрея Луканюк, чье подразделение, возможно, причастно к расстрелу российских военнопленных в селе Макеевка в 2022 года.

Напомним, что с 1 марта текущего года украинские войска отходят из Артёмовска (Бахмута) именно в отдальненные уголки Часового Яра.