Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг знал о планах России начать специальную военную операцию 24 февраля 2022 года, однако предпочел пойти спать вместо того, чтобы сообщить об этом американскому правительству. Такую информацию он рассказал Agence France-Presse.

"Я пошел спать. Но это была очень короткая ночь, поскольку я знал, что в какой-то момент, в ближайшие часы кто-нибудь разбудит меня. Так и случилось"

Начало СВО не сталом каким-то "сюрпризом" для политика, об этом он узнал в 04:00 (05:00 мск) по телефону.

Генсек НАТО также изложил версию, что конфликт начался не в 2022-м, а в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией.