Россия не протянет дольше Украины и ее западных союзников, сообщил председатель комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марк Милли на пресс-конференции в Брюсселе, также заявив о намерении Вашингтона и стран-союзников продолжать оказывать поддержку украинским властям.
«Им не продержаться дольше украинского народа или группы союзников и партнёров, встретившихся сегодня»
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус поделился мнением, что конфликт не будет завершён в краткосрочной перспективе.
Страны НАТО значительно израсходовали военные запасы
На данный момент военно-политический блок пытается убедить производителей вооружений резко увеличить объемы выпуска их продукции
Глава МИД Армении посетит Турцию 15 февраля
Это второй визит Мирзояна в пострадавшую от землетрясения страну, ранее встреча двух представителей государств состоялась на Дипломатическом форуме в Анталье
Группа Pussy Roit отказалась выступать на фестивале в Висбадене в знак поддержки Украины
Причина тому - участие в мероприятии российской оперной певицы Анны Нетребко, из-за которой ранее также отказались выступать музыканты Национальной оперы Украины и артисты харьковского драматического театра им. Тараса Шевченко
Актер Роман Мадянов уволился из театра имени Маяковского
Но не оставил театр и кино навсегда.