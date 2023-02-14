Россия не протянет дольше Украины и ее западных союзников, сообщил председатель комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марк Милли на пресс-конференции в Брюсселе, также заявив о намерении Вашингтона и стран-союзников продолжать оказывать поддержку украинским властям.

«Им не продержаться дольше украинского народа или группы союзников и партнёров, встретившихся сегодня»

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус поделился мнением, что конфликт не будет завершён в краткосрочной перспективе.