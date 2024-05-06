Врач-диетолог и терапевт в клинике Доктора Ковалькова Наталья Лазуренко подчеркнула, что эффективность диет часто бывает временной, поскольку большинство людей стремятся к быстрым результатам без долгосрочных изменений в образе жизни. Она объяснила, что жировая ткань естественно стремится к накоплению, что делает краткосрочные диеты неэффективными для устойчивого снижения веса. По её мнению, только диета, переходящая в постоянный образ жизни, может обеспечить долговременную эффективность.

"Действительно, диеты могут иметь кратковременные положительные эффекты, но важно понимать, что устойчивое снижение веса требует изменения всего образа жизни, а не временных ограничений в питании. Настоящая диета — это не временная мера, а долгосрочное изменение привычек" — сообщила врач NewsInfo.Ru.

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