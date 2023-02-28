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  • Опубликована сегодня в 16:16

ВСУ на Купянском направлении потеряли до 25 военных за сутки

В результате военных действий на Купянском направлении российская Западная группировка войск нанесла мощный удар, впоследствии которого погибло до 25 украинских военнослужащих и уничтожено два автомобиля. Такой информацией поделился официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики»

Ранее стало известно, что потери ВСУ на Донецком направлении составили около 350 военных.

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