В результате военных действий на Купянском направлении российская Западная группировка войск нанесла мощный удар, впоследствии которого погибло до 25 украинских военнослужащих и уничтожено два автомобиля. Такой информацией поделился официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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