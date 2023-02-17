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  • Опубликована сегодня в 9:55

Потери Киева на кременском и артемовском направлениях почти равносильны

Число потерь ВСУ на кременском направлении близится к количеству погибших в Артёмовске (Бахмуте), заявил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

На данный момент украинские войска, чтобы продержаться на плаву в Кременном районе, должны перебрасывать на поле боевых действий дополнительный батальон, так как каждые сутки они теряют около 200 военнослужащих. Такой показатель равносилен числу потерь ВСУ в Артёмовске.

Ранее Марочко сообщил, что украинские войска перед отступлением в районе ЛНР Кременной минируют тела сослуживцев.

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