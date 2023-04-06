Совместными усилиями Украины и Польши будет произведено большое количество 125-мм снарядов для танков. Такой информацией поделился глава министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.
"В ходе официального визита президента Украины в Польшу соответствующий меморандум подписали генеральный директор украинского государственного холдинга и руководство польского производителя"
Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о недавнем согласовании с Польшей нового пакета военной помощи. По его словам, киевский режим получит самолеты МиГ-29, бронетранспортеры Rosomak, системы зенитных ракетных комплексов Piorun, самоходные минометы Rak. Такая договоренность произошла в ходе официального визита Зеленского в Варшаву.
Макрон призвал Си Цзиньпина образумить Россию
Во время переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином, президент Франции Эммануэль Макрон призвал китайского лидера "образумить" Россию.
Правительство Финляндии ушло в отставку
До формирования нового кабинета министров, прежнее будет выполнять технические функции
К Пушкинской карте подключились свыше 2 тыс. кинотеатров с момента запуска программы
Еженедельно к культурному проекту подключается около семи синематографов
"Плюс Дача" от "Яндекса Плюс" откроется в Москве в апреле
Культурное пространство будет включать и спортивные мероприятия