Совместными усилиями Украины и Польши будет произведено большое количество 125-мм снарядов для танков. Такой информацией поделился глава министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

"В ходе официального визита президента Украины в Польшу соответствующий меморандум подписали генеральный директор украинского государственного холдинга и руководство польского производителя"

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о недавнем согласовании с Польшей нового пакета военной помощи. По его словам, киевский режим получит самолеты МиГ-29, бронетранспортеры Rosomak, системы зенитных ракетных комплексов Piorun, самоходные минометы Rak. Такая договоренность произошла в ходе официального визита Зеленского в Варшаву.