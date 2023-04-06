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  • Опубликована сегодня в 13:53

Украина и Польша договорились о совместном производстве 125-мм снарядов для танков

Совместными усилиями Украины и Польши будет произведено большое количество 125-мм снарядов для танков. Такой информацией поделился глава министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

"В ходе официального визита президента Украины в Польшу соответствующий меморандум подписали генеральный директор украинского государственного холдинга и руководство польского производителя"

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о недавнем согласовании с Польшей нового пакета военной помощи. По его словам, киевский режим получит самолеты МиГ-29, бронетранспортеры Rosomak, системы зенитных ракетных комплексов Piorun, самоходные минометы Rak. Такая договоренность произошла в ходе официального визита Зеленского в Варшаву.

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