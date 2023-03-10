Украинские войска обстреляли 20-ю ракетами из РСЗО территории Куйбышевского и Кировского районов Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населённый пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО»

Ранее стало известно, что поселок Зайцево ДНР также стал "жертвой" украинских войск: он был обстрелян восьмью снарядами 155 мм калибра