Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.03.2023 : 75,9028
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.03.2023 : 80,1372
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:51

ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО на некоторые районы Донецка

Украинские войска обстреляли 20-ю ракетами из РСЗО территории Куйбышевского и Кировского районов Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населённый пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО»

Ранее стало известно, что поселок Зайцево ДНР также стал "жертвой" украинских войск: он был обстрелян восьмью снарядами 155 мм калибра

Мир

Грузинские депутаты проголосовали против закона об иностранных агентах

Из-за уличных протестов

Читать полностью

Криптобанк Silvergate будет ликвидирован

Долги превысили $1 млрд

Читать полностью

Общество

В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов

Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий

Читать полностью

Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Однако смартфоны iPhone продолжают принимать

Читать полностью

Новости