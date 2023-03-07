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  • Опубликована сегодня в 20:18

Более 30 военных ЛНР освобождены из украинского плена

Число освобожденных из плена войск ЛНР превышает 30 человек: произошло это в результате обмена с украинской стороной, сообщила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.

«Из украинского плена нам удалось освободить 34 военных - защитников Луганской Народной Республики»

Политик также добавила, что солдаты смогут вернуться домой после проведения первичного осмотра медиками и оказания экстренной помощи.

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