Число освобожденных из плена войск ЛНР превышает 30 человек: произошло это в результате обмена с украинской стороной, сообщила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.
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Политик также добавила, что солдаты смогут вернуться домой после проведения первичного осмотра медиками и оказания экстренной помощи.
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