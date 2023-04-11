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  • Опубликована сегодня в 12:59

На Украине разоблачили группу, которая изготавливала поддельные паспорта и визы

В подконтрольном Украине Запорожье нейтрализовали криминальную группировку, которая занималась незаконной легализацией иностранцев на территории страны. Об этом сообщает СБУ в своем Telegram-канале.

"Для них дельцы изготавливали фальшивые визы, паспорта и виды на жительство в Украине. В дальнейшем часть иностранцев планировала выехать в ЕС"

По предварительным данным известно, что 90 человек воспользовались услугами криминалистов: одна только работа у них стоила $2-3 тыс. с человека

Помимо вышеуказанных документов также изготавливались фиктивные документы о непригодности к военной службе.

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