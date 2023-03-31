Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ отступят за Днепр после падения Авдеевки и Артёмовска

Когда армия России возьмет "бразды правления" над Авдеевкой и Артемовском (Бахмутом), то Вооруженные силы Украины отступят за Днепр. Таким мнением поделился экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. НА своём YouTube-канале он заявил, что Вооружённые силы России взяли Авдеевку в клещи, она превращается в «новый Артёмовск».
На данный момент ВСУ находится в тяжелом положении: силы на исходе, оружие тоже. В связи с этим российские войска "могут прорвать фронт и выйти прямо на Днепр".
Напомним, что потери украинской армии на Донецком направлении составили 260 военных и наёмников за сутки.
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