Когда армия России возьмет "бразды правления" над Авдеевкой и Артемовском (Бахмутом), то Вооруженные силы Украины отступят за Днепр. Таким мнением поделился экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. НА своём YouTube-канале он заявил, что Вооружённые силы России взяли Авдеевку в клещи, она превращается в «новый Артёмовск».

На данный момент ВСУ находится в тяжелом положении: силы на исходе, оружие тоже. В связи с этим российские войска "могут прорвать фронт и выйти прямо на Днепр".

Напомним, что потери украинской армии на Донецком направлении составили 260 военных и наёмников за сутки.