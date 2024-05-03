При выходе России из Международного валютного фонда (МВФ) его могут покинуть и другие страны, лишив организацию глобального статуса. Об этом рассказал исполнительный директор от РФ в фонде Алексей Можин в интервью РИА Новости.

По словам Можина, главные акционеры МВФ боятся такого развития событий, хоть и являются "злейшими врагами" России.

Собеседник агентства отметил, что Россия в данный момент не нуждается в МВФ, однако имеет пользу от документов и доступа к информации.

По мнению Можина, уход РФ из организации сейчас ослабил бы позиции незападных стран, которые нуждаются в поддержке Москвы.

"Ведь состав совета директоров разделился поровну: по 12 кресел у западных и незападных стран. При этом распределение голосов примерно 60 на 40 процентов в пользу западных стран", - напомнил он.

Можин отметил, что российская дирекция в МВФ после начала СВО получила рекорндную поддержку среди представителей незападных государств.

"Россия - сильный союзник. Мы бросили вызов Западу, причем как военный, так и экономический, и справляемся, в том числе показываем мощь нашей экономики", - подытожил он.

Тем временем Саудовская Аравия, Индонезия и другие государства пытаются убедить ЕС не изымать российские активы.

Фото: commons.wikimedia.org/AgnosticPreachersKid (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).