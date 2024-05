США направляют истребители и беспилотники в Катар после того, как ОАЭ отказались допускать американские воздушные атаки на Йемен и Ирак с территории своей страны, сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.

В феврале ОАЭ уведомили США о том, что не разрешат американским военным самолетам и беспилотникам, базировавшимся на авиабазе "Ад-Дафра" в Абу-Даби, совершать атаки по Йемену и Катару. Это привело к тому, что американское командование приняло решение отправить дополнительные воздушные средства на авиабазу "Аль-Удейд" в Катаре.

По данным издания, ОАЭ приняли такое решение из-за опасений стать объектом мести со стороны Йемена или Ирака за поддержку американских военных операций. Представитель из ОАЭ подтвердил, что ограничения на воздушные атаки были введены в рамках стремления к самозащите. Также он упомянул, что это решение было принято из-за медленного реагирования США на атаки, совершенные в сторону ОАЭ извне в 2022 году.

Кроме того, Wall Street Journal сообщает о соглашении между США и Катаром о переброске истребителей, разведывательных самолетов и беспилотников на авиабазу "Аль-Удейд" за последние несколько дней.

Издание также передает, что американские чиновники рассматривают возможность нанесения ударов по целям на Ближнем Востоке из Джибути, расположенного на востоке Африки.

С начала января США и Великобритания проводят атаки против позиций "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене, объясняя это необходимостью борьбы с угрозой для международного судоходства в Красном море. Представитель высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическими актами и агрессией, не обоснованной никакими фактами.

