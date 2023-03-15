Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук получил извещение от украинской прокуратуры, которая обвиняет его в "пособничестве России и нанесении ущерба Киеву". Об этом стало известно из официального заявления компании "Энергоатом".
Национальное атомное энергогенерирующее предприятие также прикрепило в своем Telegram-канале ссылку на сканированную копию повестки для руководителя ЗАЭС с требованием прибыть на допрос в Службу безопасности Украины 18, 19 или 20 марта.
Напомним, что Юрий Черничук был назначен директором атомной электростанции 30 ноября 2022 года, ранее он был главным инженером предприятия.
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