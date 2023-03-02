Участились случаи обстрелов населенных пунктов Запорожской области со стороны ВСУ, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Соловьёв Live».

«Это говорит о том, что врагам поступают снаряды. Бьют по Токмаку, Пологам, Васильевке. В общем по всем мирным городам и пригородам, куда могут дотянуться»

Политик добавил, что такая интенсивная пальба, к сожалению, стала "естественным фоном" для жителей региона.