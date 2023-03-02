Участились случаи обстрелов населенных пунктов Запорожской области со стороны ВСУ, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Соловьёв Live».
«Это говорит о том, что врагам поступают снаряды. Бьют по Токмаку, Пологам, Васильевке. В общем по всем мирным городам и пригородам, куда могут дотянуться»
Политик добавил, что такая интенсивная пальба, к сожалению, стала "естественным фоном" для жителей региона.
МЭР: Россия и Таджикистан расширили спектр сотрудничества
По словам замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вольвач, "многие отрасли получили задел для дальнейшего развития"
Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований
Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.
Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.