Поселок Теткино в Курской области подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«В эти минуты продолжается очередной обстрел посёлка Тёткино в Курской области. Наши вооружённые силы наносят ответный огонь. По предварительной информации, есть пострадавшие»
Ранее стало известно об учащенных случаях обстрелов населенных пунктов Запорожской области со стороны ВСУ, которые, по мнению председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, стали "естественным фоном" для жителей региона.
МЭР: Россия и Таджикистан расширили спектр сотрудничества
По словам замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вольвач, "многие отрасли получили задел для дальнейшего развития"
Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований
Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.
Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.