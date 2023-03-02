Поселок Теткино в Курской области подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В эти минуты продолжается очередной обстрел посёлка Тёткино в Курской области. Наши вооружённые силы наносят ответный огонь. По предварительной информации, есть пострадавшие»

Ранее стало известно об учащенных случаях обстрелов населенных пунктов Запорожской области со стороны ВСУ, которые, по мнению председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, стали "естественным фоном" для жителей региона.