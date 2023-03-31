По итогам работы Следственного Комитета России выяснилось, что обстрелы со стороны украинской армии нанесли ранения 19-ти людям на территории города Ясиноватая (ДНР) и посёлка городского типа Троицкое (ЛНР). Об этом сообщает официальный Тelegram-канал ведомства.

К текущему моменту известно, что в Ясиноватой три мирных жителя получили ранения, а в Троицком - 15. Еще один гражданский погиб. ВСУ использовали привезенные с Запада ракеты и полевую артиллерию.

Также известно о попытках целенаправленного обстрела со стороны ВСУ города Попасная (ЛНР). Причина тому - мирные жители отказывались помочь им с укрытием.