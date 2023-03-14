Нидерланды отправят военную "посылку" для Украины, в которой будут находиться два минных тральщика, радиолокационные системы обнаружения беспилотников, а также системы строительства мостов и переправ. Об этом стало известно от Министерства обороны королевства.
Такой груз придет не раньше 2025 года, поскольку сначала европейской стране нужно получить новые суда для проведения противоминных операций.
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