На Украине раскритиковали победу фильма "Навальный" на "Оскаре"

В офисе президента Украины Владимира Зеленского негативно отозвались о победе документального фильма "Навальный" в одноименной номинации. Об этом сообщил советник главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка.

"Если "Оскар" вне политики, как тогда понимать документальный манифест "Навальный", в котором внутрироссийская политика льется через край?"

Он также задался вопросом, зачем на церемонии «Оскара» "постоянно говорят о гуманизме и справедливости" и одновременно с этим не обсуждают ситуацию на Украине.