Молдавия и Польша вновь будет получать электроэнергию от Украины. Как сообщает компания "Укрэнерго", к текущему моменту идет разработка аукционов по распределению ресурсов.

"«Укрэнерго» провело первый аукцион по распределению пропускной способности для экспорта электроэнергии в Молдавию на день поставки 11 апреля"

Отметим, что 10 апреля в планах компании - провести аукцион по распределению 80 МВт пропускной способности межгосударственной передачи электроэнергии в направлении Польши.

Такое решение со стороны Запада оправдывается тем, что Европа, по мнению главы «Роснефти» Игоря Сечина, полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.