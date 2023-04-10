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  • Опубликована сегодня в 13:15

Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Молдавию и Польшу

Молдавия и Польша вновь будет получать электроэнергию от Украины. Как сообщает компания "Укрэнерго", к текущему моменту идет разработка аукционов по распределению ресурсов.

"«Укрэнерго» провело первый аукцион по распределению пропускной способности для экспорта электроэнергии в Молдавию на день поставки 11 апреля"

Отметим, что 10 апреля в планах компании - провести аукцион по распределению 80 МВт пропускной способности межгосударственной передачи электроэнергии в направлении Польши.

Такое решение со стороны Запада оправдывается тем, что Европа, по мнению главы «Роснефти» Игоря Сечина, полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.

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