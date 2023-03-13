Поступила информация, что ректоров некоторых украинских ВУЗов настоятельно попросили отчислять студентов с плохой успеваемостью, чтобы те в срочном порядке отправлялись на фронт. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Киевский режим начал скрытую принудительную мобилизацию студентов»

По словам Рогова, речь идёт о десятках тысяч студентов.

Однако стоит напомнить, что Алексей Резников, украинский министр обороны, заявил, что план по всеобщей мобилизации на Украине ещё не выполнен.