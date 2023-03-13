Поступила информация, что ректоров некоторых украинских ВУЗов настоятельно попросили отчислять студентов с плохой успеваемостью, чтобы те в срочном порядке отправлялись на фронт. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Киевский режим начал скрытую принудительную мобилизацию студентов»
По словам Рогова, речь идёт о десятках тысяч студентов.
Однако стоит напомнить, что Алексей Резников, украинский министр обороны, заявил, что план по всеобщей мобилизации на Украине ещё не выполнен.
Откроется прямой авиарейс между Минском и Тегераном 26 марта
Рейсы будут выполняться два раза в неделю иранской авиакомпанией Mahan Air.
Замглавы МИД Вершинин: Россия не возражает продлить зерновую сделку на 60 дней
Напомним, что срок действия договора истекает 18 марта
В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов
Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать