"Больше никаких денег Украине. Этой стране нужен мир, а не война" - так выразилась член Палаты представителей Конгресса США Марджори Грин в ходе Конференции консервативных политических действий. По ее мнению, Америка должна перестать оказывать финансовую и военную помощь Киеву, чтобы ускорился процесс установления мира.

Политик также обвинила президента Украины Владимира Зеленского в его стремлении привлечь американцев к участию в конфликте.

"Зеленский хочет, чтобы наши сыновья и дочери отправлялись умирать на Украину. Я прямо сейчас на камеру обращаюсь к Зеленскому: руки прочь от наших сыновей и дочерей, они не будут умирать там"

Напомним, ранее Грин поддержала проект резолюции о прекращении помощи Киеву, внесенный ранее в Палату представителей республиканцем Мэттом Гетцем.