Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в годовщину начала специальной военной операции произойдут "великие события". Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат утверждает, что в Нью-Йорке 23 и 24 февраля будут приняты некоторые политические решения.

"Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях", — отметил Кулеба.

Напомним, ранее глава украинского внешнеполитического ведомства предложил провести мирный саммит на площадке ООН. Отмечается, что мероприятие пройдет 24 февраля при посредничестве генерального секретаря Антониу Гутерриша.