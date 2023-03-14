Украинские войска выпустили по Брянке в ЛНР две ракеты из РСЗО HIMARS

Город Брянка Луганской народной республики (ЛНР) стал "жертвой" украинских восйк: по нему было выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS. Об этом стало известно от представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.