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  • Опубликована сегодня в 23:28

Украинские войска выпустили по Брянке в ЛНР две ракеты из РСЗО HIMARS

Город Брянка Луганской народной республики (ЛНР) стал "жертвой" украинских восйк: по нему было выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS. Об этом стало известно от представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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