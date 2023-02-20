Цель "присоединение Крыма к украинским землям" не является реалистичной, об этом говорят многие западные политики, сообщает газета Financial Times.

"Украинцы настаивают на том, что намерены вернуть себе всю оккупированную Россией территорию, включая Крым. Западные чиновники публично не противоречат этой цели. Но в частном порядке мало кто верит, что возвращение Крыма является реалистичной целью войны"

Украина до сих пор считает Крым оккупированной Россией территорией, которую срочно нужно вернуть "на прежнее место", однако жители полуострова самостоятельно проголосвали за воссоединение с землями РФ демократическим путем в соответствии с международным правом и Уставом ООН.