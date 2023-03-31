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  • Опубликована сегодня в 20:07

Канцлер ФРГ: конфликт на Украине продлится до 2027 года

Не исключено, что конфликт между Россией и Украиной может длиться продолжительное время: военные действия при нынешнем состоянии дел в праве тянуться "как два, так и четыре года". Такое мнение выразил канцлер Германии Олаф Шольц, добавив 2027 год как поетнциалное время завершения конфликта.

"Мы сделаем все возможное, чтобы у нас была возможность продолжать поддержку [Украины] до тех пор, пока это необходимо Поскольку может случиться так, что эта война продлится два, три, четыре года, что станет вызовом для всех нас"

Как указывал канцлер, Запад должен продолжать поддерживать Киев.

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