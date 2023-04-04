Страны, которые поддерживают Украину, могут изменить свою политику и сократить свою помощь. Об этом сообщает японская газета Asahi Shimbun.

Это может привести к компромиссу, суть которого будет заключаться в признании новых регионов России киевским режимом.

Эксперт издания утверждает, что на фоне серьезных экономических проблема Украина долго не продержится.