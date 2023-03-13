Лучшим местом для переговоров по урегулированию ситуации на Украине, по мнению премьер-министра Италии Джорджи Мелони, является Ватикан как город Папского Престола, где можно найти "баланс сил".

"Я считаю, что Святой престол лучше всего подходит (для ведения переговоров), Италия его поддерживает"

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что РФ продолжит добиваться поставленных целей тем путем, который она выбрала 24 февраля 2022 года - путем проведения специальной военной операции на территории Украины.