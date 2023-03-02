Мелони: Индия может сыграть центральную роль в переговорах по Украине

У Индии есть все шансы стать ключевым элементов в урегулировании конфликта на Украине, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони после встречи с индийским коллегой Нарендра Моди.

"Премьер-министр Моди хорошо знает позицию Италии, полностью поддерживающей суверенитет и территориальную целостность Украины, и я думаю, что мы оба разделяем надежду, что Индия как председатель G20 может сыграть центральную роль в содействии переговорам"

Мелони также отметила, что Индия может рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны Италии.