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  • Опубликована сегодня в 12:20

Мелони: Индия может сыграть центральную роль в переговорах по Украине

У Индии есть все шансы стать ключевым элементов в урегулировании конфликта на Украине, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони после встречи с индийским коллегой Нарендра Моди.

"Премьер-министр Моди хорошо знает позицию Италии, полностью поддерживающей суверенитет и территориальную целостность Украины, и я думаю, что мы оба разделяем надежду, что Индия как председатель G20 может сыграть центральную роль в содействии переговорам"

Мелони также отметила, что Индия может рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны Италии.

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