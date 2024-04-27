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Минобороны Армении недовольно участием своих военных в акциях протеста
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:10

Минобороны Армении недовольно участием своих военных в акциях протеста

Министерство обороны Армении выразило обеспокоенность в связи с участием своих военных в акциях протеста. В стране проходят выступления оппозиции против возвращения Азербайджану сел в Тавушской области и делимитации границы с Азербайджаном. Об этом сообщает ТАСС.

Протесты зафиксировали военных на акции в Киранце Тавушской области. Военное ведомство Еревана обещает "дать рпавовую оценку" этому факту.

В интернете распространилось видео, на котором люди в военной форме присоединяются к политической акции, проходящей в Киранце Тавушской области. Военная полиция Министерства обороны Армении предпринимает меры по установлению личностей этих людей и оценке распространяемой информации.

Несколько населенных пунктов перейдут под контроль Азербайджана. Четыре села, которые входили в состав Азербайджанской ССР и стали контролироваться Арменией с 1990-х годов.

Фото: President of Armenia/commons.wikimedia.org

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