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  • Опубликована сегодня в 13:40

Генсек НАТО прокомментировал предполагаемое членство Украины в альянсе

Вступление Украины в НАТО на данный момент не явялется главной целью альянса, заявил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг, сказав, что "сейчас важнее сохранить страну как суверенное и независимое государство".

«Члены НАТО раньше договорились, что Украина станет членом нашего альянса. В то же время, это отдалённая перспектива»

Ранее Владимир Зеленский обратился к представителям Евросоюза с настоятельной просьбой ускорить процесс вступления Украины в международное объединение.

Мир

Зеленский: пришло время начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Президент настаивает на ускорении процесса присоединения Киева к международному объединению

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Песков: "На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим"

Такие люди боятся вступить в полемику с правительством Украины, так как "их уничтожат сразу же"

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Общество

Жители Петербурга оставили новое

Жители Петербурга оставили новое "граффити" на месте уничтоженного изображения Пушкина

Коммунальщики избавились от граффити-портрета русского писателя Александра Пушкина на Черной речке неделю назад. На месте уничтоженного граффити петербуржцы оставили "ароматный" рисунок-послание виновным в исчезновении изображения чиновникам.

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В России разработали противоаллергенную вакцину на некоторые продукты

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Новости