Вступление Украины в НАТО на данный момент не явялется главной целью альянса, заявил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг, сказав, что "сейчас важнее сохранить страну как суверенное и независимое государство".
«Члены НАТО раньше договорились, что Украина станет членом нашего альянса. В то же время, это отдалённая перспектива»
Ранее Владимир Зеленский обратился к представителям Евросоюза с настоятельной просьбой ускорить процесс вступления Украины в международное объединение.
Зеленский: пришло время начать переговоры о вступлении Украины в ЕС
Президент настаивает на ускорении процесса присоединения Киева к международному объединению
Песков: "На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим"
Такие люди боятся вступить в полемику с правительством Украины, так как "их уничтожат сразу же"
Жители Петербурга оставили новое "граффити" на месте уничтоженного изображения Пушкина
Коммунальщики избавились от граффити-портрета русского писателя Александра Пушкина на Черной речке неделю назад. На месте уничтоженного граффити петербуржцы оставили "ароматный" рисунок-послание виновным в исчезновении изображения чиновникам.
В России разработали противоаллергенную вакцину на некоторые продукты
Медикамент сможет защитить аллергиков от орех, яблок, а также пыльцы березы