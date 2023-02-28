Вступление Украины в НАТО на данный момент не явялется главной целью альянса, заявил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг, сказав, что "сейчас важнее сохранить страну как суверенное и независимое государство".

«Члены НАТО раньше договорились, что Украина станет членом нашего альянса. В то же время, это отдалённая перспектива»

Ранее Владимир Зеленский обратился к представителям Евросоюза с настоятельной просьбой ускорить процесс вступления Украины в международное объединение.