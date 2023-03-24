По предварительным данным Министерства энергетики Российской Федерации известно, что количество поврежденных объектов электрогенерации Украины, включая ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, достигает 31.Об этом сообщил заместитель главы ведомства Юрий Власенко, добавив, что многие объекты повреждались неоднократно.
Ранее поступила информация, что «Нафтогаз Украины» получил в качестве помощи от 11 стран мира 120 генераторов.
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