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  • Опубликована сегодня в 10:27

The Daily Mail: беженки из Украины уводят мужей в Великобритании

Жительницы Великобритании пожаловались на беженок из Украины, которые уводят у них мужей и партнеров. Об этом сообщает The Daily Mail.

Одна из женщин заявила в комментарии изданию, что знает более 10 случаев, когда мужья начинали романы с украинками, которым предоставляли жилье.

Напомним, случаи негативного отношения к беженцам из Украины отмечаются во многих государствах Европы. В частности, Румынии, Польши и Германии.

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