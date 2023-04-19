Жительницы Великобритании пожаловались на беженок из Украины, которые уводят у них мужей и партнеров. Об этом сообщает The Daily Mail.

Одна из женщин заявила в комментарии изданию, что знает более 10 случаев, когда мужья начинали романы с украинками, которым предоставляли жилье.

Напомним, случаи негативного отношения к беженцам из Украины отмечаются во многих государствах Европы. В частности, Румынии, Польши и Германии.