На территорию Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, которая совершила нападение на мирных жителей, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь»
В настоящее время, Вооруженные силы РФ проводят розыскные мероприятия по ликвидации диверсионной группы.
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