На территорию Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, которая совершила нападение на мирных жителей, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь»

В настоящее время, Вооруженные силы РФ проводят розыскные мероприятия по ликвидации диверсионной группы.