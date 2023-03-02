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  • Опубликована сегодня в 11:52

Украинская ДРГ пробралась на территорию Брянской области

На территорию Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, которая совершила нападение на мирных жителей, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь»

В настоящее время, Вооруженные силы РФ проводят розыскные мероприятия по ликвидации диверсионной группы.

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