Один из сбитых украинских БПЛА в Донецке был собран из иностранных комплектующих

Сбитый над Донецком украинский беспилотник укомплектован с помощью иностранных деталей. Об этом сообщил источник в силовых структурах ДНР.
"Украинский. Кустарный. У нас уже есть такие образцы... По информации наших оперативников, он собран из различного рода комплектующих - японских, американских и других"
Уточняется, что речь идёт об аппарате, который сбили над Киевским районом Донецка.
Другой беспилотник был обнаружен в Будённовском районе Донецка.
Bloomberg раскрыло подробности мирного плана Макрона по Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен предложить мирный план председателю КНР Си Цзиньпину, который может стать основой для переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Елисейском дворце.
Пушилин и Лукашенко обсудили сотрудничество в области сельского хозяйства
Также, обе стороны поговорили о взаимодействии в сферах промышленности и строительства
Традиционное шествие "Бессмертный полк" в этом году не состоится в России
Причина тому - частые угрозы со стороны недругов
"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству
Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербурга, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.