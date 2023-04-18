Один из сбитых украинских БПЛА в Донецке был собран из иностранных комплектующих

Сбитый над Донецком украинский беспилотник укомплектован с помощью иностранных деталей. Об этом сообщил источник в силовых структурах ДНР.

"Украинский. Кустарный. У нас уже есть такие образцы... По информации наших оперативников, он собран из различного рода комплектующих - японских, американских и других"

Уточняется, что речь идёт об аппарате, который сбили над Киевским районом Донецка.

Другой беспилотник был обнаружен в Будённовском районе Донецка.