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  • Опубликована сегодня в 15:39

Офис Зеленского: идея о продолжение боев в Артемовске поддержена главами ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками Александр Сырский готовы продолжать военные действия на территории Артемовска, так как "необходимо дальнейшее усиление позиций в Бахмуте". Об этом стало известно из заявления офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее глава государства провел Ставку Верховного Главнокомандования, в ходе которой активно обсуждалась ситуация в Артемовске.

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