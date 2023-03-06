Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками Александр Сырский готовы продолжать военные действия на территории Артемовска, так как "необходимо дальнейшее усиление позиций в Бахмуте". Об этом стало известно из заявления офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее глава государства провел Ставку Верховного Главнокомандования, в ходе которой активно обсуждалась ситуация в Артемовске.