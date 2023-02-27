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  • Опубликована сегодня в 20:09

Прошла встреча в Киеве между Зеленским и главой Минфина США Йеллен

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram сообщил о состоявшейся встрече с главой Министерства финансов США Джанет Йеллен.

"США прочно поддерживают нас с первых дней этой войны не только оружием, но и на финансовом фронте. Мы очень ценим это"

Одним из присутствующих на встрече также был посол США на Украине Бриджит Бринк.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о новой партии помощи для Киева в размере $9,9 млрд.

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