Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram сообщил о состоявшейся встрече с главой Министерства финансов США Джанет Йеллен.
"США прочно поддерживают нас с первых дней этой войны не только оружием, но и на финансовом фронте. Мы очень ценим это"
Одним из присутствующих на встрече также был посол США на Украине Бриджит Бринк.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о новой партии помощи для Киева в размере $9,9 млрд.
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