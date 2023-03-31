В арсенале ВСУ есть бомбы западного образца JDAM, которыми активно пользуется Украина в зоне конфликта. Об этом сообщил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

"Мы тоже используем бомбы JDAM. Это западного образца бомбы, которыми достаточно успешно наша авиация наносит удары по важным целям"

Ранее генерал ВВС США Джеймс Хекер заявлял, что украинская армия уже использует переданные из США комплекты JDAM-ER, необходимые для преобразования обычных бомб в высокоточные боеприпасы.