На Солнце произошла новая сильная вспышка, из которой выбросилась плазма, которая, возможно, дойдет до Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

Согласно полученным данным, вспышка регистрировалась около половины шестого утра по московскому времени и имела самый высокий уровень X. Последний раз всплеск такой силы произошел 22 февраля, когда была зафиксирована самая мощная вспышка текущего солнечного цикла с уровнем X6.3. Недавняя событие было категории X1.6, что в четыре раза слабее.

Самые высокие уровни в истории наблюдений составляли около X20.

Исследователи предвидят, что плазма может направиться в сторону Земли, так как активный центр взрыва находится напротив нашей планеты. Ученые отмечают ускоренный рост активности на Солнце.

Это означает, что Солнцу понадобилась только одна неделя для накопления взрывной энергии, что впервые происходит в этом цикле, продолжающемся около 12 лет. Это может быть признаком приближения к солнечному максимуму, так как активность всплесков увеличивается без промежутков между ними, подчеркнули в лаборатории.

Фото: www. nasa.gov/NASA's Goddard Space Flight Center/Genna Duberstein(This file is in the public domain)