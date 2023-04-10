Боеприпасы для систем противовоздушной обороны у Вооруженных сил Украины могут пропасть из "боевого фонда" Украины к 3 мая. Об этом информирует американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на попавшие в Сеть документы Пентагона.
"Согласно предполагаемому секретному слайду презентации Пентагона от 28 февраля, Украина полностью истощит свой запас ракет для "Буков" к 13 апреля, а ракет для С-300 - к 3 мая при нынешних темпах потребления"
Позднее газета The New York Times сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине, а также по Ближнему Востоку и Китаю. Пентагон изучает появившуюся в СМИ информацию об этом.
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