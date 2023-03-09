Украине придется публично отказаться от нацистской идеологии и нацистских лозунгов. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Нам придется "расколдовывать" население украинских регионов, выводить его из состояния информационного токсикоза. Сделать это дистанционно - крайне непростая задача. Собственно, это и есть процесс денацификации Украины", - подчеркнул Константинов, передает РИА "Новости".

По его словам, на сегодняшний день регионы, подконтрольные киевской хунте выглядят запуганными и забитыми.