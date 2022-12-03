Депутат Бердичевский призвал решать вопрос возвращения священнослужителей из украинского плена

Порядок освобождения похищенных священников должен быть определен на самом высоком уровне, уверен депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Украинские силовики в своем стремлении наказать "коллаборационистов" не останавливаются даже перед похищением служителей церкви. В апреле этого года настоятель Свято-Тихвинского собора города Лисичанска Андрей Павленко был силой вывезен на территорию, подконтрольную Киеву. Такие методы Бердический сравнил с тем, как в средние века действовала инквизиция.

"Похищения священников под видом арестов — это методы католической инквизиции. Греко-католическую церковь, которая пропагандировала свои националистические идеи на Западной Украине, даже при позднем Советском Союзе никто не трогал. Считаю это ошибкой", — пояснил депутат.

По словам парламентария, вопросы возвращения священнослужителей нужно решать на самом высоком уровне. Родственники Павленко просили включить клирика в список обмена пленными с Украиной.