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  • Опубликована сегодня в 10:39

FT: Украина запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет

На предстоящей встрече "Рамштайн" в Германии Украина будет просить срочной передачи зенитных ракет, сообщает американская газета Financial Times со ссылкой на осведомлённых чиновников. Это произойдет уже в течение нынешней недели.

Киев опасается, что нехватка таких боеприпасов позволит России "начать массированные бомбардировки".

Британский подполковник Стюарт Кроуфорд заявил в своей статье для Express, что запасы ракет противовоздушной обороны у украинской армии практически иссякли, из-за чего военные могут стать лёгкой добычей для Вооружённых сил России.

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